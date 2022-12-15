Mourinho için Portekiz açıklaması
Hugo Almeida, Portekiz Milli Takımı ile adı geçen Jose Mourinho ile ilgili konuştu. Almeida, deneyimli teknik adamı milli takımın başında görmenin sevindirici olacağını söyledi.
Portekiz Milli Takımı ile adı geçen Jose Mourinho için Hugo Almeida'dan açıklama geldi.
Almeida, "Jose Mourinho her zaman milli takımda çalışmak istediğini söylerdi. Daha önce bunun için erken olduğunu söylemişti. Şimdi onun için doğru zaman mı bilmiyorum ama hepimiz onun dünyanın en iyilerinden biri olduğunu biliyoruz. Milli Takım'dan teklifi kabul etmesi harika olurdu" dedi.
38 yaşındaki futbol adamı, Mourinho'nun Roma ile 2024'e kadar sözleşmesinin hatırlatılması üzerine, "Roma'dan ayrılmak ya da iki takımda birlikte görev alıp almayacağına ancak kendisi karar verebilir. İki takıma da yüzde yüz odaklanıp odaklanamayacağını sadece o biliyor" diye konuştu.
2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas'a 1-0 kaybederek elenen Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılabileceği öne sürülmüştü. İtalyan basını ise geçtiğimiz günlerde Portekiz'in, Mourinho'nun kapısını çaldığını sayfalarına taşımıştı.
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- İmamoğlu'ndan milyonlarca İstanbulluya çağrı
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- 3 saatlik aranın perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun 'Ciddiye almıyoruz' sözlerine yanıt
- 'Bu kararı aldıran zat...'
- Hiçbir şey bu yargı darbesini daha iyi anlatamazdı!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Bir İmamoğlu tepkisi de Abdullah Gül'den
- İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı!