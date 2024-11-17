Mourinho istedi, Fenerbahçeli yetkili Roma'nın yıldız oyuncusu Zalewski'yi izledi
Zalewski Polonya milli takımında oynuyor.
Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine önemli bir ismi aldı. Teknik direktör Jose Mourinho, eski takımı Roma’nın 22 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Nicola Zalewski’yi takipte. Sezon başında Galatasaray’ın teklif yaptığı genç futbolcu, tercihini Roma’da kalmaktan yana kullanmıştı. Hem kanatta hem 10 numara pozisyonunda oynayabilen Zalewski için devre arası Beşiktaş’ın da teklif yapacağı konuşulurken Fenerbahçe’den daha net hamle geldi. Mourinho’nun isteği üzerine F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun yardımcısı Okan Özkan, ekibinden bir yetkiliyi Zalewski’yi izlemek için İtalya’ya gönderdi. Roma’nın, İtalya Ligi’nde Torino ve Verona’yla oynadığı maçları izleyen Sarı-Lacivertli kulübün yetkilisi, Zalewski’nin performansıyla ilgili görüşlerini rapor halinde Mourinho’ya sundu. Portekizli hocanın istemesi halinde, yönetim, Zalewski’yi transfer etmek için Roma Kulübü’yle ilk teması kuracak.
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