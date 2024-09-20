Mourinho kararını verdi: Derbide Szymanski'ye özel görev
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Galatasaray derbisinde Sebastian Szymanski'ye özel bir görev vereceği iddia edildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Jose Mourinho'nun derbi planında Sebastian Szymanski'nin önemli bir rolünün bulunduğu ileri sürüldü.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray maçıyla ilgili her ayrıntıya çalışan Mourinho, oyuncularına pres konusunda uyarılarda bulundu.
Portekizli hocan, özellikle Abdülkerim Bardakcı'ya ilk top kontrolünde şok pres uygulamayı planlıyor.
Sarı lacivertli takımda bu konuda ön plana çıkacak isim ise Sebastian Szymanski olacak.
Abdülkerim'in ilk topla buluşmasında Polanyalı oyuncu, anlık pres ile rakibi bozmaya ve top kaybı olması için baskı yapacak.
Szymanski'ye zaman zaman diğer orta saha oyuncuları da katılacak ve kapılan toplarla gole gidilecek.
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