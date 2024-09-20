Mourinho kararını verdi: Derbide Szymanski'ye özel görev

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Galatasaray derbisinde Sebastian Szymanski'ye özel bir görev vereceği iddia edildi.

Mourinho kararını verdi: Derbide Szymanski'ye özel görev
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:42

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Jose Mourinho'nun derbi planında Sebastian Szymanski'nin önemli bir rolünün bulunduğu ileri sürüldü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray maçıyla ilgili her ayrıntıya çalışan Mourinho, oyuncularına pres konusunda uyarılarda bulundu.

Portekizli hocan, özellikle Abdülkerim Bardakcı'ya ilk top kontrolünde şok pres uygulamayı planlıyor. 

Sarı lacivertli takımda bu konuda ön plana çıkacak isim ise Sebastian Szymanski olacak.

Abdülkerim'in ilk topla buluşmasında Polanyalı oyuncu, anlık pres ile rakibi bozmaya ve top kaybı olması için baskı yapacak.

Szymanski'ye zaman zaman diğer orta saha oyuncuları da katılacak ve kapılan toplarla gole gidilecek.


Etiketler: #Sebastian Szymanski #jose mourinho #fenerbahçe

İlgili Haberler

Dev derbi öncesi Fenerbahçe'de tek eksik!

Dev derbi öncesi Fenerbahçe'de tek eksik!
PFDK'den Fenerbahçe'ye ceza! (19 Eylül 2024)

PFDK'den Fenerbahçe'ye ceza! (19 Eylül 2024)
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt: 'Sahada kazanmayı beceremeyen...'

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt: 'Sahada kazanmayı beceremeyen...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler