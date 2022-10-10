Mourinho'dan Dybala itirafı! 'Durumu kötü değil çok kötü'

10 Ekim 2022 Pazartesi, 08:14

Jose Mourinho, Roma'nın Lecce'yi 2-1 yendiği maçta sakatlanan Paulo Dybala'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Portekizli teknik adam maç sonu açıklamasında Dybala'nın sakatlanarak oyundan çıkışını anlatırken "Dybala'nın sakatlığı kötü diyordum, çok kötü değildir diye umuyordum. Sonra doktorlara ve Paulo'yla kendim görüştüm, düşündüğümden daha kötüymüş. Ben doktor değilim ama deneyimlerime göre 2022 yılını kapattı." sözlerini kullandı. Bu açıklamanın ardından ise gözler Roma'nın yapacağı resmi açıklamaya çevrildi.

Bonservis bedeli olmadan sezon başında Roma'ya imza atan Dybala, çıktığı 11 maçta 7 gol 2 asist üreterek takımını sırtlamıştı.