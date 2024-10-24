Mourinho’dan hakkındaki eleştirilere ‘uzman’ göndermesi

Yayınlanma: 24.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.10.2024 - 04:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçmişte çalıştırdığı ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı Manchester United’a rakip olacağı maç öncesi basın toplantısında çarpıcı ifadeler kullandı. Portekizli çalıştırıcı, Süper Lig’de yaşanan puan kayıpları sonrası yoğun eleştiri alırken, yöneltilen sorulara imalı yanıtlar verdi. Oosterwolde’nin yokluğunu nasıl dolduracağının sorulması üzerine Mourinho, “Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim. İlk 11 için uzmanlardan tavsiyeler alacağım. Sol bek için belki de televizyondaki uzmanlardan tavsiye alırım. O uzmanların her şeye çözümü var. Eğer sizin tavsiyelerinizi alırsam korunmuş olurum. Szymanski olabilir, kendisi solak ve hızlı bir oyuncu. Belirtilmiş olduğu gibi gol de atamıyor. Uzman bu şekilde tavsiye ederse Szymanski’yi koyarız” ifadelerini kullandı.

‘MEDYA ADİL OLMALI’

Samsunspor maçındaki hakem kararlarına göndermede bulunan ve Nesyri’nin son dakikada ceza sahasında itilip penaltı verilmeyen pozisyonu kasteden tecrübeli hoca, “Önemli pozisyonların tekrarını gösterin. Amrabat’ın penaltı olmayan pozisyonunu 12 kere göstermesinler, son dakikadaki faulün tekrarını göstersinler. Ortada bir sistem varsa medya bunun dışında kalmalı ve herkese adil olmalı” dedi. Mourinho, “Manchester United’ın başında Kadıköy’de F.Bahçe’ye kaybetti. Bu kez bizi nasıl bir maç bekliyor?” sorusunu ise “F.Bahçe de Manchester’da kaybetti. O sene Manchester United, Avrupa şampiyonu oldu ve ben de teknik direktörüydüm” diyerek cevapladı.

‘11’E 11 KAZANAMAYIZ’

Jose Mourinho, maç için taraftarlardan destek istedi ve “Manchester United’a karşı 11’e 11 kazanamayız! Yarın (bugün) 45 bin kişinin arkamızda olmasına ihtiyacımız var. 2 favori takımdan birisiyle oynayacağız. Eğer Manchester United kolay bir maç olacağını düşünürse, yanılır” dedi. Portekizli hoca, “Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur” diye konuştu.