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Mourinho'dan Juventus sözleri...

Jose Mourinho, Juventus'un aldığı 10 puan silme cezasıyla ilgili konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 07:57
Mourinho'dan Juventus sözleri...
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Roma teknik direktörü Jose Mourinho, Juventus'un aldığı 10 puan silme cezasıyla ilgili konuştu.

Mourinho ligin bitimine 2 maç kala bu cezanın verilmesinin bir şaka olduğuna inandığını belirterek, "İki maç kala bunu bilmek şaka gibi. Bizim ve herkes için, hatta Juventus için bile. Monza ve Bologna maçlarından önce bilmiş olsaydık o maçlara olan tavrımız farklı olabilirdi." sözlerini kullandı.

"BEDELLERİNİ ONLAR ÖDÜYOR"

Portekizli teknik adam yöneticiler veya kulüplerin yaptıklarının cezasını futbol takımınını profesyonellerinin çektiğini söyleyerek, "Benim gibi çalışan profesyoneller için üzülüyorum çünkü yöneticilerin ve kulüplerin hatalarının bedellerini onlar ödüyor. Allegri ve oyuncuları için üzgünüm" diye konuştu.


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