Mourinho'ya kötü haber! Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansı kalmadı
Serie A 37. hafta maçında Roma, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.
Serie A 37. hafta maçında Roma, deplasmanda Fiorentina ile karşılaştı.
Stadio Artemio Franchi'de oynanan maçı Fiorentina 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Luka Jovic, 88. dakikada Jonathan Ikone kaydetti. Roma'nın tek golü El Shaarawy'den geldi.
Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik maça yedek başladı ve 46. dakikada oyuna dahil oldu.
Roma ligde çıktığı son 7 maçı kazanamadı. Bu sonuçla 60 puanda kalan Mourinho'nun öğrencilerinin Devler Ligi biletini alma şansı kalmadı. Fiorentina ise puanını 53'e çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Roma, Spezia'yı ağırlayacak. Fiorentina ise Sassuolo'ya konuk olacak.
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