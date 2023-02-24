Mucize atlet Yayla
Yer Diyarbakır Devlet Konuk Evi. Saat 04.17. Bina titremeye başlıyor. Yatağından düşen genç atlet, üzerindeki tişört ve eşofmanla kendini dışarı atıyor. Ayakkabılarını bile giymeye fırsat bulamıyor. Devrilen eşyaların arasından bahçeye ulaştığında etraf toz duman...
Yer Sevilla maraton bitiş bölgesi. Türk atlet finişe doğru tempo artırıyor. Çünkü 2.29’lara inerse Türkiye’nin kadınlar maratondaki en iyi derecesini elde edecek. Son bir atakla 2.29.10 yapıyor, genel klasmanda 15. olsa da Türkiye doğumlu kadın atletler arasındaki en iyi dereceye adını yazdırıyor. Yer İBB Kadir Topbaş Gösteri Merkezi. Yardım paketleri deprem bölgesine giden TIR’lara yerleştiriliyor. Genç sporcu kolilerden birini omuzlarken üzerine bakıyor: Ayakkabı-kadın. Evet bu 3 olaydaki isim İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un atleti Yayla Kılıç Gönen. 27 yaşındaki sporcu 15 gün içinde belki de hayatının en çalkantılı dönemini yaşadı. Önce Diyarbakır’da depreme yakalandı, günlerce çadırda kaldı, ardından “Moralin bozuksa koşma” dendiği maratonda Türkiye’nin en iyi derecesini yaptı, sonra İstanbul’da afet bölgesine giden yardımlara katkıda bulundu.
O YAZI ÇOK ETKİLEDİ
Yayla, “Film gibi demek istemiyorum, çünkü kâbustu” diyor 15 günü Cumhuriyet’e anlatırken ve ekliyor:
- Odada uyuyorduk, binanın çökeceğini sandım, o telaşla üzerime bir şey almadan ayakkabılarımı giyemeden çıktım bahçeye. Etrafta yıkılan binalar vardı. 1-2 gün çadır barakalarda kaldık.
- Federasyon ve antrenörlerimle konuşup maratona katılma kararı aldık. İspanya’ya gittik, deprem aklımdan çıkmıyordu, ta ki start anına kadar.
- Yarış biter bitmez, ülkeme dönmek istiyordum çünkü bazı arkadaşlarımızın enkaz altında olduğunu, hayatını kaybettiğini öğreniyorduk. Sonra kulübümüz İBBSK’nin deprem bölgesine yardımı gündeme geldi.
- Yenikapı’da TIR’lara malzemeler yükledik, o an bir kolinin üzerinde kadın ayakkabı yazısı beni çok etkiledi. Deprem anında o soğukta dışarı kendimi çıplak ayakla attığım aklıma geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hatay'da korkutan deprem!
- Sorumlu depremde evladını yitiren Orhan Aydın'mış...
- AKP'li Çelik'ten Erdoğan'a mektup
- Prof. Dr. Naci Görür: Haykırarak söylüyorum
- Seçim tarihi netleşti, Erdoğan'a sunum yapıldı
- Sedat Peker iddiasına Özge Peker'den açıklama
- Bomba 'Sedat Peker' iddiası!
- Ekmek parası için canlarını hiçe saydılar
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor
- Doğuştan bedavacı 4 burç!