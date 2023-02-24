Mucize atlet Yayla

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 04:00

Yer Sevilla maraton bitiş bölgesi. Türk atlet finişe doğru tempo artırıyor. Çünkü 2.29’lara inerse Türkiye’nin kadınlar maratondaki en iyi derecesini elde edecek. Son bir atakla 2.29.10 yapıyor, genel klasmanda 15. olsa da Türkiye doğumlu kadın atletler arasındaki en iyi dereceye adını yazdırıyor. Yer İBB Kadir Topbaş Gösteri Merkezi. Yardım paketleri deprem bölgesine giden TIR’lara yerleştiriliyor. Genç sporcu kolilerden birini omuzlarken üzerine bakıyor: Ayakkabı-kadın. Evet bu 3 olaydaki isim İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un atleti Yayla Kılıç Gönen. 27 yaşındaki sporcu 15 gün içinde belki de hayatının en çalkantılı dönemini yaşadı. Önce Diyarbakır’da depreme yakalandı, günlerce çadırda kaldı, ardından “Moralin bozuksa koşma” dendiği maratonda Türkiye’nin en iyi derecesini yaptı, sonra İstanbul’da afet bölgesine giden yardımlara katkıda bulundu.



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Yayla, “Film gibi demek istemiyorum, çünkü kâbustu” diyor 15 günü Cumhuriyet’e anlatırken ve ekliyor: