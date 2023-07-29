Muhammed Furkan Özbek, Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Muhammed Furkan Özbek silkmede 185, toplamda 330 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Ay-yıldızlı sporcu koparmada ise 145 kiloluk derecesiyle 4. oldu.
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