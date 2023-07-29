Muhammed Furkan Özbek, Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı

Yayınlanma: 29.07.2023 - 20:41

Güncelleme: 29.07.2023 - 20:41

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Muhammed Furkan Özbek silkmede 185, toplamda 330 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ay-yıldızlı sporcu koparmada ise 145 kiloluk derecesiyle 4. oldu.