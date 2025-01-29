Muhammed Gümüşkaya, Gaziantep FK'de
Gaziantep FK, Belçika ekiplerinden Westerlo forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Belçika ekiplerinden Westerlo forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belçika ekibi Westerlo forması giyen 24 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Muhammed Gümüşkaya, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Başkan Yardımcısı Uğur Şireci ve Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kara'nın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Muhammed Gümüşkaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #gaziantep fk #transfer #Muhammed Gümüşkaya
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