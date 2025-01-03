Muhammed Salah'tan itiraf! "Sözleşme konusunda ilerlemeden çok uzaktayız"
Liverpool forması giyen Muhammed Salah, bu sezonun kulüpteki son yılı olduğunu söyledi.
Liverpool forması giyen Muhammed Salah, Sky'a açıklamalarda bulundu.
Kulüple sözleşmesi bitecek Mısırlı yıldız, bu sezonun kulüpteki son yılı olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Evet, şu ana kadar öyle. Sözleşme konusunda ilerlemeden çok uzaktayız. Bu yüzden bekleyip görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcu, "Kulüpteki son yılım olduğu için bu sezon Premier Lig'i kazanmayı gerçekten çok istiyorum. Liverpool'a özel bir şeyler vermek istiyorum." sözlerini sarf etti.
Liverpool'da bu sezon 26 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 20 gol attı ve 17 asist yaptı.
Etiketler: #liverpool #mohamed salah #transfer #İngiltere Premier Lig
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