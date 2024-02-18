Yayınlanma: 18.02.2024 - 14:57

Güncelleme: 18.02.2024 - 14:57

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Serik Belediyespor, 29 yaşındaki futbolcusu Mümin Talip Pazarlı'dan gelen vefat haberiyle sarsıldı. Peki, Mümin Talip Pazarlı kimdir? Mümin Talip Pazarlı hangi takımlarda oynadı? Mümin Talip Pazarlı neden öldü?

MÜMİN TALİP PAZARLI KİMDİR?

Mümin Talip Pazarlı, 17 Mayıs 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kariyerine Beylerbeyi’nde başlayan oyuncu sonrasında Tire 1922 Sor, Y. Çorumspor, Çorum FK, 24 Erzincanspor, Düzcespor, Orduspor 1967, Ankara Demir ve Serik Belediye formalarını giydi.

Stoper mevkiinde görev yapan oyuncu bu sezon 2. Lig Beyaz Grup’ta bu 10 karşılaşmada forma giydi.

Futbolcu, devre arasında Ankara Demirspor’dan Serik Belediyespor’a transfer olmuştu. Hastalığı sebebiyle futbola ara vermek zorunda kalan oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

MÜMİN TALİP PAZARLI NEDEN ÖLDÜ?

Serik Belediyespor'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Mümin Talip Pazarlı hayatını kaybetti.

Pazarlı'ya geçtiğimiz günlerde Kan Kanseri teşhisi koyulduğu öğrenildi.

Serik Belediyespor'dan Mümin Talip'in vefatıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde kan kanseri teşhisi koyulan futbolcumuz Mümin Talip Pazarlı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."