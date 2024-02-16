Burak Tolunay Sekin kimdir? Galatasaray'a transfer olan Burak Tolunay Sekin kaç yaşında, nereli?
İzmir'de terör örgütü PKK'nın terör saldırısını engelleyerek şehit olan Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, Galatasaray'a transfer oldu. Peki, Burak Tolunay Sekin kimdir? Galatasaray'a transfer olan Burak Tolunay Sekin kaç yaşında, nereli?
İzmir'de 5 Ocak 2017'de PKK tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, Galatasaray'a transfer oldu. Bu gelişmenin ardından Burak Tolunay Sekin'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Burak Tolunay Sekin kimdir? Galatasaray'a transfer olan Burak Tolunay Sekin kaç yaşında, nereli?
BURAK TOLUNAY SEKİN KİMDİR?
Burak Tolunay Sekin, 7 Ocak 2006'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. Burak Tolunay Sekin, genç yaşına rağmen gelecek vadeden bir futbolcu olarak dikkatleri üzerine çekti. Sekin'in babası, 5 Ocak 2017'de PKK tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'di.
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