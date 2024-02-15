Can Kılıç Solmaz kimdir? Can Kılıç Solmaz kaç yaşında, nereli?

2011’de hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada araştırılmaya başlanan Can Kılıç Solmaz'ın kim olduğu merak edildi. Peki, Can Kılıç Solmaz kimdir? Can Kılıç Solmaz kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 15:02
Can Kılıç Solmaz kimdir? Can Kılıç Solmaz kaç yaşında, nereli?
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2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster 2008 yılında İlker Yasin Solmaz’la evlenmişti. Çift 2009 yılında da oğulları Can Kılıç’ı kucaklamıştı. Peki, Can Kılıç Solmaz kimdir? Can Kılıç Solmaz kaç yaşında, nereli?

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CAN KILIÇ SOLMAZ KİMDİR?

2011 yılında yaşamını yitiren Defne Joy Foster 2008'de İlker Yasin Solmaz ile dünya evine girmişti. Çift 2009'da oğulları Can Kılıç’ı kucaklarına almıştı. Can Kılıç Solmaz, annesini kaybettiğinde 2 yaşındaydı.


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