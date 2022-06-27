Murat Cem Akpınar, Giresun yolunda

Trabzonspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ın, Giresunspor ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 14:53
Murat Cem Akpınar, Giresun yolunda
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Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'den ise Kocaelispor'un peşinden koştuğu Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar, Giresunspor yolunda.

23 yaşındaki merkezi orta saha oyuncunun yeşil beyazlı kulübe çok yakın olduğu ifade edilirken, Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'in, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşmeleri sıklaştırdığı kaydedildi.


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