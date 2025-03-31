Murat Özkaya'dan taraftar tepkisi!

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Başakşehir maçı öncesi, "Her zamanki gibi boş tribünler, çok kötü! Stadyumu doldurun." dedi.

Murat Özkaya'dan taraftar tepkisi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 19:54

Süper Lig'de 29. haftanın son maçında Eyüpspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya, bu karşılaşmadan önce taraftara sitemde bulundu.

Özkaya, karşılaşma öncesi gelen, "Nasıl bir maç bekliyorsunuz?" sorusunun ardından, "Her zamanki gibi boş tribünler, çok kötü! Stadyumu doldurun." diye konuştu.


Etiketler: #eyüpspor #Trendyol Süper Lig #Murat Özkaya
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