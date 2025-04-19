Murat Şahin: "Gelecek senenin planını yapacağız"
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor'a 3-2 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin, maçın ardından konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor'a 3-2 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin, ligde kalan maçlarda gelecek senenin planını yapacaklarını söyledi.
Şahin, Mersin Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çin'de hayatını kaybeden Hatayspor'un eski oyuncusu Gabonlu Aaron Boupendza için camiaya ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Karşılaşmanın ilk yarısının beyaz, ikinci yarısının ise siyah olan bir maç yaptıklarını dile getiren Şahin, ilk yarıda çok iyi futbol oynadıklarını kaydetti.
İkinci yarıda farklı bir Hatayspor olduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:
"Bizim 3 cezalımız ve Kerim'in sakatlığı vardı. Maçta Cengiz'in sakatlanmasının ardından hamlelerimiz tam yerine oturmadı diyebiliriz. Elimizde oralarda oynayacak oyuncu yoktu. Mecburen içerden bu değişikliklere gitmek zorunda kaldık. Ondan sonra oyundan biraz düştüğümüzü düşünüyorum ama her şeye rağmen 3-2 mağlupken kaçırdığımız gol inanılmaz olaylar içerisine girebilecek pozisyondu. Buradan beraberliğe üzülecekken şu an mağlup olarak konuşuyorum. Konyaspor ikinci yarı biraz daha istekli ve arzuluydu. Güzel mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum."
Son haftalarda iyi oyunlar oynadıklarını ancak kendi hatalarından goller yediklerini hatırlatan Şahin, "Bu tarz hataları cezalandırırlar. Şu an bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Önümüzde 6 maç var. Bundan sonra gelecek senenin planını yapacağız gibi gözüküyor. Bunun için hazırız." diye konuştu.
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