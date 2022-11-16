Murat Sancak: 'Fenerbahçe Dzyuba'yla görüştü'
Adana Demirspor'la yollarını ayıran Rus yıldız Artem Dzyuba'yla ilgili Başkan Murat Sancak önemli açıklamalarda bulundu. Sancak, 'Dzyuba çok değerli bir oyuncuydu. Zaten bizden önce Fenerbahçe ile görüşmüş' dedi.
Adana Demirspor'a transferin son günü katılan ancak geçtiğimiz haftalarda karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı Artem Dzyuba'nın durumuyla ilgili Başkan Murat Sancak açıklama yaptı.
Sancak Dzyuba'yla Fenerbahçe'nin görüştüğünü ancak anlaşamadığını, sonrasında kendilerinin aldığını belirterek ayrılık süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı.
"Dzyuba çok değerli bir oyuncuydu. Zaten bizden önce Fenerbahçe ile görüşmüş, fiyatta anlaşamadıkları için almadılar sonra biz aldık. Bazen uyum sağlamakta zorluk çekilebiliyor. Olmadı, olmayınca da oturduk anlaştık, gayet normal bunlar."
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