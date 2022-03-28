Murat Sancak: "Hakem kararlarının benimle ilgisi yok"

28 Mart 2022 Pazartesi, 03:09

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beyaz TV'de canlı yayında açıklamalarda bulundu.

MHK'nın 12 hakem için aldığı kararın Tahkim Kurulu tarafından bozulmasının konuşulduğu sırada programa konuk olan Sancak, "Beşiktaş maçından sonra bir açıklama yaptım. 'Sayın federasyon başkanım, sayın MHK başkanım hakemlerin içinden FETÖ'cüleri temizleyin' dedim. Şu hakem FETÖ'cüdür diye bir söylemim olmadı. Gönderilen hakemlerle ilgili MHK başkanının açıklaması var. Daha önceki çalışmalarımız diye. Bunların benim açıklamalarımla bir alakası yok." ifadelerini kullandı.

"BENİM AÇIKLAMAMLA OLMADI"

Murat Sancak ayrıca, "Ben bir söylemde bulundum, bunu araştıracak olan ben değilim. Bunu devletimizin, federasyonun, MHK'nın araştırması lazım. Hakemlerin gönderilmesi benim açıklamalarımla olmadı." açıklamasını yaptı.

MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'de 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçından sonra şu açıklamaları yapmıştı:

"Bunlar hazırlıklı gelmişler. Sayın Nihat Özdemir başkanım, hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseri. Her kurumda Emniyet'te, Askeriye'de FETÖ'cüler vardı da hakemlerin içerisinde mi yok! Onun için Başkanım, MHK Başkanım sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarları galeyana getirdi. Yeter ama artık yeter! Bu kadar hakemlere destek olan biri olarak seyircilerin beni eleştirdiği yerde, hiçbir zaman hakem eleştirmedim. Yeni gelen MHK Başkanını bile aradım. En büyük destek benden olacak ama yeter! Sayın Nihat Özdemir başkanım, lütfen ve lütfen federasyondaki FETÖ'cüleri temizle! Bütün kurumlarda FETÖ'cü varken, TFF nasıl tertemiz? Geçmişte istediklerini şampiyon yaptılar, istediklerini düşürdüler. Bırakın bu işleri! Türk futbolu bu yüzden gelişmiyor. Bırakın iyi oynayan kazansın! Neden müdahale ediyorsunuz? Ben konuştum diye, TFF beni terbiye etmeye kalktı! Rizespor Başkanı 'Silahı getirin, öldüreceğim' dedi, 15 gün verdiler. Ali Ağaoğlu'na 15, Ali Koç'a 15, Murat Sancak'a 421 gün! Bazıları diyor ya 'Hükümet tarafından kollanan takım' diye, zerer kadar alakası yok. Hiç de destek almayan takımız. TFF'nin artık bunları temizlemeli. Sekreterinden, kapıdaki adamına kadar FETÖ'cüleri temizlemeliler. MİT ile işbirliği mi yapar bilmiyorum ama bu isimler biliniyor."