Murat Sancak: 'O top bir türlü girmedi!'

Yayınlanma: 01.09.2023 - 01:18

Güncelleme: 01.09.2023 - 01:18

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda penaltılar sonucu Genk'e elendiği maçın ardından kulüp başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduklarını söyleyen Sancak, "Çok üzücü ama yapacak bir şey yok. Oynanan sürelere baktığınızda devreler 57-58 dakika oynandı. Genk yabana atılacak bir takım değil. Futbol böyle bir oyun. Belhanda ikinci uzatmanın sonunda atsa bitirecektik işi. Penaltıda bari kaleciye çarp da gir, girmiyor!" dedi.

"HEDEF YİNE AVRUPA OLACAK"

Adana Demirspor'un yine Avrupa kupalarını hedefleyeceğini söyleyen Sancak, "Taraftar 120 dakika susmadı. Bize bir tecrübe oldu bu, inşallah önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılıp daha iyisini yapabiliriz. Oynadığımız takımlara bakın; Cluj, Osijek, Genk hepsi ülkelerinin ikincisi. Hedefimiz her zaman olduğu gibi Avrupa kupalarına katılmak olacak bu sezon da." ifadelerini kullandı.

Belhanda'nın kaçırdığı penaltıya değinen Sancak, "Younes Belhanda, elinden geleni yaptı. Onun gibi bir oyuncu her takıma lazım. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo da penaltı kaçırıyor." dedi.

"GENK'İN ENERJİSİ BİTMİYOR"

Son olarak Genk'in güçlü bir takım olduğuna değinen Murat Sancak, "Oyuncularda hırs vardı, inanç vardı, istediler ama olmadı. Bizim hedefimiz yine ilk 5 olacak. Genk'i de tebrik ediyorum, bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjileri var. Sonradan oyuna gire 19 numaralı oyuncuya 30 milyon euro teklif gelmiş, 50 milyon euro bekliyorlarmış, başkanları ile sohbet ettik. Bizim takımın değeri o kadar zaten." sözlerini sarf etti.