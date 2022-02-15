Murat Sancak, PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş karşılaşması sonrası yaptığı açıklamalarla gündem olan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, PFDK'ya sevk edildi. Sancak'ın yanı sıra kurula sevk edilen bir başka isim Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın yanı sıra İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Murat Sancak, hakem soyunma odasındaki hakareti ve tehdidinin yanı sıra sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamalarda tespit edilen hakaretleri nedeniyle üç ayrı maddeden tedbirli olarak kurula sevk edildi.
Adana Demirspor Kulübü'nün de saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşılaşmasında sportmenliğe aykırı hareketi gerekçe gösterilerek kurula sevk edilen isim oldu.
Galatasaray ve Atakaş Hatayspor da çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.
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