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CHP'de 'mutlak butlan' darbesi sürüyor: Partinin milletvekili sayısı 129'a düştü, karar Yargıtay'a işlendi

CHP'de 'mutlak butlan' darbesi sürüyor: Partinin milletvekili sayısı 129'a düştü, karar Yargıtay'a işlendi

17.06.2026 11:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP'de 'mutlak butlan' darbesi sürüyor: Partinin milletvekili sayısı 129'a düştü, karar Yargıtay'a işlendi

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla partinin başına getirilen yönetim tarafından ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 ismin parti üyelikleri silindi.

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CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminin aldığı kararla, 9 milletvekili "kesin ihraç" talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Yargıtay, bu milletvekillerinin parti üyeliklerini sildi. Kararın ardından CHP'nin milletvekili sayısı 138'den 129'a düştü.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI: STANDART İŞLEM

Sözcü'ye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, ihraç taleplerinin CHP Genel Sekreterliği tarafından Yargıtay'a bildirildiğini ve sevkler tedbirli olarak yapıldığı için süreç sonuçlanana kadar Yargıtay'ın söz konusu parti üyeliklerini silmesinin 'standart işlem' olduğunu söyledi.

UMUT AKDOĞAN: BU NE ACELE?

Parti üyeliği silinen isimlerden CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk sürecinin devam etmesine rağmen Yargıtay sisteminden parti üyeliğinin silindiğini duyurarak karara sert tepki gösterdi.

Sürecin hukuka aykırı ve aceleci bir şekilde yürütüldüğünü savunan Akdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ne acele? YDK’ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK’da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var.  Biz CHP üyesiyiz.  Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz."

İHRAÇ LİSTESİ

Kılıçdaroğlu yönetimince kesin ihracı istenen 9 isim şöyle:

Ali Mahir Başarır,

Burhanettin Bulut,

Ensar Aytekin, 

Gökhan Günaydın,

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Karabat, 

Turan Taşkın Özer,

Umut Akdoğan

 

Veli Ağbaba

 

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