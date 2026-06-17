İhracı istenen CHP milletvekili Umut Akdoğan paylaştı: Yargıtay sisteminden parti üyeliği silindi

Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan ihraçlarla ilgili yeni bir gelişme kamuoyuna yansıdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Umut Akdoğan, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk sürecinin devam etmesine rağmen Yargıtay sisteminden parti üyeliğinin silindiğini duyurarak duruma sert tepki gösterdi.

"BU NE ACELE?"

Akdoğan, X hesabı üzerinden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'ndan alınmış 17 Haziran 2026 tarihli resmi sorgulama belgesini paylaştı. Belgede, Akdoğan adına "Herhangi bir siyasi parti üyelik kaydınız bulunmamaktadır" ibaresinin yer aldığı görüldü.

Sürecin hukuka aykırı ve aceleci bir şekilde yürütüldüğünü savunan Akdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ne acele? YDK’ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK’da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var. Biz CHP üyesiyiz. Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz."

Bu ne acele?

YDK’ya hukuksuz bir sevk var.

İtiraz ettik.

YDK’da savunma hakkımız var.

Mahkemeye itiraz hakkımız var.



Biz CHP üyesiyiz.

Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz. pic.twitter.com/9T4d3fVtZw — Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) June 17, 2026

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sinin 10 Haziran toplantısında, CHP lideri Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen 9 milletvekili ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kesin ihracı istenen isimler şöyle idi: