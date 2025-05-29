Muslera, Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda etti: 'Yarın son maçıma çıkacağım'

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fernando Muslera'yla ilgili şunları söyledi, "Ben Nando'nun yanında olmayı özellikle istedim. Galatasaray'ımıza verdiği emek ve çaba için teşekkür etmek istiyorum. Bizim için bir yabancı futbolcu değil, içimizden biri. Futbol takımımızın kazandığı tüm başarılarda onun da imzası var. Bir protokol imzaladık ve bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın başarısı için uluslararası alanda çalışacak. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Fernando Muslera, Galatasaray'a veda ederek, "Bu süreç içinde çok fazla konuşuldu. Yarın son maçıma çıkacağım. Gurur duyduğum 14 seneden sonra kazandığımız başarılar için herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray'a gelmek hayatımın en doğru kararıydı. Fatih Terim'e, Taffarel'e, beni buraya getiren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Muslera sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her bir takım arkadaşıma teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Çok büyük hocalarla güzel seneler geçirdim. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Benim için başkandan ötesi, bir abi. Okan Buruk'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi hocası olduğunu gösterdi. Aynı zamanda futbol dışında vakit geçiren, ailesini ve arkadaşlarını benimle tanıştıran. Kötü günlerimde yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum."

Takım arkadaşlarına teşekkür eden Muslera, "Çok duygusal bir an. Basına da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreç içerisinde mücadel ettiğimiz kulüplerin başkanlarına da teşekkür ediyorum. Kemerburgaz ve Florya'da çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Unuttuğum insanlar varsa onlardan çok özür diliyorum. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum, 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı hep birlikte kazandık. Gösterdikleri destek için yönetime teşekkür ediyorum. Futbolcu olarak Galatasaray döneminin kapanıyor olabilir ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray bir parçam olacak" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'la ilgili Muslera ayrıca, "Geldiğim andan bugüne kadar, 14 sene boyunca taraftarlar sevgi ve saygı verdiler. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarlarısınız. Her zaman Galatasaray'ın yanında olun. Başkanımla da konuştuk, futbolu bırakmıyorum. Oynamaya devam edeceğim. Memleketime yakın bir yerde devam edeceğim. Türkiye benim ikinci ülkem" dedi.

Dursun Özbek, Fernando Muslera'yla yapacakları iş birliği için, "Galatasaray uluslararası boyutta geçmek zorunda. Buradaki varlığımızı dünyadaki herkese tanıtmak gibi bir projemiz var. Nando bunun bir parçası. Kendisiyle etraflıca konuştum. İnsanlar sevdikleri kişiyle ayrılmak istemezler. Uzunca bir süre Galatasaray'da devam etmesini söyledim. Kendince haklı gerekçeleri var. Galatasaray'dan kopmayacağını söyledi. Nando'nun Galatasaray'a hizmet etme süreci bitmemiştir. Farklı bir boyutta hizmet edecek. Tam bir Galatasaraylı duruşu sergilemiştir. Dolayısıyla sizlerle de paylaşacağım Nando'yla yaptığımız işleri. Kendisine oradaki hayatı ve Galatasaray'la yaptığı iş birliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray kariyerindeki en iyi an hangisiydi?" sorusunu Muslera şöyle yanıtladı:

"14 seneden bahsediyoruz. Bir tanesini seçmek zor. İlki Temmuz 2011'de kontratı imzaladığım zaman. Odamda kontratımı imzaladım. İkincisi ise eşim hayatıma girdiğimde. İlk çocuğum burada doğdu. Çok mutluyuz ve sonsuza kadar mutlu olacağız."

Dursun Özbek, Muslera ve Mertens'in ayrılığıyla ilgili sözlerine şunları ekledi:

"Mertens de bizim çok önemli oyuncumuz. Kendisi de Galatasaray'a çok emekler vermiştir. Son 3 sezondaki şampiyonluklarda büyük payı var. Sözlerimin başında da bunu söyledim, bunu bir veda olarak algılamamanız lazım. Galatasaray Spor Kulübü olarak amacımız Muslera'nın devamlı Galatasaray'ın içinde kalması. Mertens için de öyle. Galatasaray olarak bağlarımızı böyle kişilerle daha da güçlendirmemiz lazım. Onun için hem Muslera'nın hem de Mertens'in Galatasaray'a destek vereceğini düşünüyorum. Bir sürü etkinliklerimiz olacak. Bunları da planlıyoruz."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Muslera'nın yerine yapılacak transferle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu soruyu cevaplamak istemiyorum çünkü Nando hala bizim kalecimiz. Gönül isterdi ki sahadaki hizmeti devam etsin. Nando'nun ayrılmasıyla zor bir transfer dönemine gireceğiz. Yarın maçımızda kalemizi koruyacak. Şu anda böyle bir şeyi konuşmak istemiyorum."

"Galatasaray'a tavsiye edebileceği bir kaleci var mı?" sorusu için Muslera şu yanıtı verdi:

" Eğer bana sorarsanız Galatasaray formasıyla sahaya çıkıp kaleyi en iyi şekilde koruyacak kişi Günay Güvenç'tir. Başka biri değil."