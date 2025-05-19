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Muslera'nın imza gününde gerginlik!

Muslera'nın imza gününde gerginlik!

19.05.2025 17:38:00
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AA
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Muslera'nın imza gününde gerginlik!

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle Galatasaraylı taraftarlarla güvenlik görevlileri arasında gerilim yaşandı.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlarla imza gününde bir araya geldi.

İstinye Park'ta bulunan Puma mağazasındaki imza günü için erken saatlerde sıraya giren taraftarlar, Muslera'nın gelmesiyle Uruguaylı kaleciye destek tezahüratları yaptı.


İmza gününün başlamasının ardından organizasyondaki aksaklıklar sebebiyle birçok taraftar gergin anlar yaşadı.

Güvenlik görevlilerinin fotoğraf çekimini yasaklaması, forma imzalatmak isteyen taraftarlarda hayal kırıklığına neden oldu.

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