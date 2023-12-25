Müslüman yıldızdan Noel paylaşımı: 'Lütfen onları unutmayın'

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, sosyal medya hesabından Noel dolayısıyla yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

AA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 17:44
Müslüman yıldızdan Noel paylaşımı: 'Lütfen onları unutmayın'
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Mısırlı futbolcu Salah, X sosyal medya hesabından Noel dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşanan saldırıları hatırlattı.

Noel'in ailelerin bir araya gelerek kutlama yaptığı bir zaman olduğunu kaydeden Salah,"Orta Doğu'da devam eden acımasız savaş, özellikle de Gazze'deki ölüm ve yıkımla birlikte bu yıl Noel'e büyük bir üzüntüyle giriyoruz" mesajını paylaştı.

Gazze'de yakınlarını kaybeden insanların acılarını paylaştığını vurgulayan Salah, "Lütfen onları unutmayın ve onların acılarına alışmayın. Mutlu Noeller" ifadelerini kullandı.


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