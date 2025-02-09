Mustafa Alper Avcı: "Kararı başkan aldı, biz sahada kalmak istedik"
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilme kararını başkan aldı. Biz sahada kalmak istedik" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk oldu.
Lacivert mavililer, 12. dakikada Morata'nın penaltı golüyle 1-0 geriye düştü.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı açıklamalarda bulundu.
Avcı, "Verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilme kararını başkan aldı. Biz sahada kalmak istedik" dedi.
Etiketler: #Mustafa Alper Avcı #Sahadan Çekilme #adana demirspor
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