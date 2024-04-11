Mustafa Denizli'den Altay hamlesi!

Trendyol 1. Lig'de bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Altay'ın sembol isimlerinden Mustafa Denizli'nin önümüzdeki hafta İzmir'e gelerek camianın ileri gelenleriyle bir araya geleceği belirtildi. Altay'da uzun yıllar futbol oynadıktan sonra siyah-beyazlı kulübü teknik adam olarak 2021 yılında Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli, Süper Lig'de de görev yaptıktan sonra kulüpten ayrılmıştı.

DHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 13:23
Mustafa Denizli'den Altay hamlesi!
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2. Lig'e 664 milyon 918 bin TL borçla düşen ve transfer yasağı süren Altay'ın simge isimlerinden Denizli, kulübün şirketleşme çalışmaları için kolları sıvadı. Tecrübeli futbol adamı Altay'ın borç yükünden kurtulması için yapılacak şirketleşme çalışmalarında öncü olacak. Yönetimle ve camianın güçlü isimleriyle görüşmeler yapacak Mustafa Denizli'nin bazı firmalarla temas halinde olduğu kaydedildi.

"KURTULUŞ YOLU ŞİRKETLEŞMEDE"

İzmir'de yayınlanan yerel bir gazeteye konuşan Mustafa Denizli, "Altay bulunduğu ligle değil, tarihiyle büyüktür. Kulübümüz, en kısa zamanda o şanlı tarihine yakışır bir konuma gelecektir. Altay Türk futbolunun en önemli çınarlarından biridir. Her şeye rağmen futbolcularımız tüm zorlukların üstesinden gelerek ellerinden geleni ortaya koydular. Onlara teşekkür borçluyuz" mesajı verdi.

Kulübün zor durumda olduğunu ifade eden Denizli şöyle devam etti: 

"Yara çok büyük ve sadece merhem olması için futbolcu satışları gerçekleşti. Kazımcan Karataş ve Efe Sarıkaya'dan gelen bonservisler sadece geçici olarak sorunu çözdü. Altay'ın geleceğini kurtaracak projeler geliştirmeliyiz. Transfer yasağını açmaktan başka şansımız yok. Bunun yolu da şirketleşmekten geçiyor."


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