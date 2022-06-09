Mustafa Kaplan: "Adanaspor'u hak ettiği yere taşıyacağız"

09 Haziran 2022 Perşembe, 20:55

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi. Resmi sözleşmeye imza atan Mustafa Kaplan, Sporx'e özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'e konuşan Kaplan, hedeflerini anlattı ve taraftarlara da mesajlar gönderdi.

Mustafa Kaplan, "Başkanımız Bayram Bey ile oturduk, konuştuk. İyi bir takım yapacağız. Tecrübeli ve genç oyunculardan kurulu bir takım yapmak gibi bir hedefimiz var. Bütün Adana şehrine, camiamıza ve bize hayırlı olsun. Kenetleneceğiz ve Adanaspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" diye konuştu.

"SÖZLEŞME SÜRESİ 1+1 YILLIK"

Sözleşme süresi hakkında da bilgi veren Kaplan, "1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Amacımız elbette görev süremizi tamamlamak, Adanaspor ile başarıdan başarıya koşmak. Sportif başarı sizin de bildiğiniz gibi çok önemli. Biz yönetimimizle uyumlu çalışıp, Adanaspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Amacımız da gayemiz de belli" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ GÖZE HOŞ GELEN BİR FUTBOL OYNATMAK"

Takımdaki yapılanma için ise Mustafa Kaplan, "Öncelikle biraz zamana ihtiyacımız var. Biz Adanaspor olarak üstümüze düşeni yapmaya gayret ederiz. Kulübün imkânları ve menfaatleri doğrultusunda adımlar atılacaktır. Hedefimiz göze hoş gelen bir futbol oynatmak" dedi.

GENÇ OYUNCULARA FORMA MESAJI

Kamp döneminde oyuncuların durumlarına bakacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Kadromuza, oyuncularımıza birinci ve ikinci kamp döneminde bakacağız. Hangi oyuncularımızın sistemimize uyacağına bakacağız ve daha sonra da hamle yapabiliriz. Genç oyuncular için de fırsatlar var" açıklamasında bulundu.

"TARAFTARLARIMIZ MEMNUN KALACAKTIR"

Öte yandan Mustafa Kaplan, Adanaspor taraftarlarına da mesaj verdi. Mustafa Kaplan, "Adanaspor büyük bir camiadır. Böyle büyük bir camiada görev yapacak olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Adanaspor, Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele etmiş bir camia. Çok mutluyum. Başarılı olmak ve Adanaspor'da iyi işler yapmak istiyoruz. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Biz altyapıdaki oyuncularımızı da mevcut kadro içindeki futbolcuları da motive edeceğiz. Taraftarlarımız oynatacağımız futboldan memnun kalacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.