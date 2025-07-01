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Mustafa Sapmaz ayrılığı resmen açıkladı!

Mustafa Sapmaz ayrılığı resmen açıkladı!

1.07.2025 09:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mustafa Sapmaz ayrılığı resmen açıkladı!

Mustafa Sapmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'deki iletişim direktörlüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de geçen şubat ayından bu yana iletişim direktörlüğü görevini yürüten Mustafa Sapmaz, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sapmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir heyecan ve sorumlulukla üstlendiğim ve yüksek bir gayretle sürdürdüğüm Fenerbahçe İletişim Direktörlüğü görevimden ayrılma kararı aldım. Bu göreve beni layık gören Sayın Başkan Ali Koç'a ve yönetim kurulumuza, görev sürem boyunca destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, her zaman bana sevgisini ve güvenini hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sapmaz, şubatta başladığı görevinde yaklaşık beş ay kalmış oldu.

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