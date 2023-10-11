Müthiş maçta gülen Nilüfer Belediyespor oldu!
CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Nilüfer Belediyespor, ASP Thetis Voula'yı 3-2 mağlup etti.
Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Yunanistan'ın ASP Thetis Voula takımını 3-2 yendi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi de Perşembe günü yine Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda saat 18.00'de yapılacak.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Vlatko Ristovski (Kuzey Makedonya), Borislav Yordanov (Bulgaristan)
ASP Thetis Voula: Olson, Hayden, Shirinina, Merteki, Patovary, Papageorgiou (Maniatogianni, Giovani, Spanaki, Garofalaki)
Nilüfer Belediyespor: Milenko, Lila Şengün, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Nazlı Eda Kafkas, Yordanova, Merve Nur Öztürk)
Setler: 25-21, 15-25, 27-25, 13-25, 9-15
Süre: 120 dakika (25, 23, 33, 24, 15)
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