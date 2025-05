MXGP heyecanı bir kez daha Türkiye’de

Yayınlanma: 08.05.2025 - 17:12

Güncelleme: 08.05.2025 - 17:12

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde uluslararası alanda motor sporlarının en istikrarlı şekilde düzenlenen yarışı olma unvanını taşıyan MXGP Türkiye, 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Organizasyonun tanıtım lansmanı, İstanbul’da gerçekleştirildi. Lansmana; Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, NG Afyon Satış Müdürü Aslı İşbakan, milli sporcular Selen Tınaz, Akil Ulusan, Ahmet Buğra Geren ve çok sayıda davetli katıldı.

'DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI KATKI SAĞLAYAN ÇOK YÖNLÜ BİR ORGANİZASYON'

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Dünya Motokros Şampiyonası’na 8’inci kez ev sahipliği yapacak olmalarının gurur verici olduğunu dile getirerek, “Dünya Motokros Şampiyonası yalnızca bir spor etkinliği değil; Türkiye’nin tanıtımına, gençliğe, şehirlerin kalkınmasına ve spor turizmine katkı sağlayan çok yönlü bir organizasyon. Şampiyonanın son beş yıldır Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenmesi ise bu etkinliğe verilen önemi gösteriyor. Seyirci olarak 2024 yılında yalnızca Afyonkarahisar etabında 475 bin kişiye ulaşıldı. Organizasyon her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü ve şehrin uluslararası alandaki yerini sağlamlaştırdı” dedi. Etkinliğin 180 ülkede yayınlanarak potansiyel 3.5 milyar kişiye ulaştığını dile getiren Vali Yiğitbaşı, bu çapta bir organizasyonun, kamu-özel sektör işbirliği ve halkın desteğiyle mümkün olduğunu söyledi. Afyonkarahisar’ın bu sürece bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güçlü desteği vereceğini vurgulayan Yiğitbaşı, “Organizasyonun 2025 yılı için de Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenmesi adına gerekli başvurunun yapıldığını açıkladı.

Vali Yiğitbaşı, organizasyona katkı sunan tüm kurumlara, federasyona ve basın mensuplarına teşekkür ederek, Dünya Motokros Şampiyonası’nın ülkemize ve gençliğimize hayırlı olmasını temenni etti.

'MXGP ÜLKEMİZİN TANITIMINA KATKI SUNUYOR'

Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, “Bu sene 8’incisi düzenlenecek organizasyonun ülkemizin tanıtımına uluslararası düzeyde katkı sunduğunu ifade ederek, “Organizasyon şehrimize ekonomik anlamda da çok büyük katkı sunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

'MXGP, ŞEHRİMİZİ ADRENALİN, EĞLEKARDEŞLİK DOLU GÜNLERE TAŞIYACAK'

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 2018 yılından bu yana MXGP Türkiye’ye ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, bu önemli organizasyonun şehrin gelişimine çok yönlü katkılar sağladığını ifade etti.

Başkan Köksal, “Afyonkarahisar Belediyesi olarak, şehrimizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtan, marka değerini yükselten her projeyi çok önemsiyoruz. Afyonkarahisar olarak, 2018 yılından bu yana dünyanın en prestijli motokros organizasyonlarından biri olan MXGP Türkiye’ye ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl, 4-8 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen NG Afyon MotoFest ve MXGP Türkiye, şehrimizde büyük bir coşkuya sahne oldu. 25'ten fazla takım ve 150'den fazla yarışçının katılımıyla gerçekleşen bu organizasyon, yaklaşık 500 bin izleyiciyi ağırlayarak rekor bir katılıma imza attı. Bu sene, 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde dünyanın dört bir yanından gelen motokros tutkunlarını buluşturacak MXGP Türkiye, ve 3-7 Eylül arasında binlerce konuğu ağırlayacak NG Afyon Motofest, bu yıl da şehrimizi adrenalin, eğlence, kültür ve kardeşlik dolu günlere taşıyacak” dedi.

“AFYONKARAHİSAR’DA SOSYAL HAYAT HAREKETLENİYOR, KÜLTÜREL DİNAMİZM ARTIYOR”

Afyonkarahisar’ın zaferin şehri, gastronominin başkenti, yolların kesiştiği, medeniyetlerin buluştuğu bir kavşak noktası olduğunun altını çizen Başkan Köksal, “Sporla, sanatla, gençlikle ve üretimle büyüyen bir Afyonkarahisar hayal ediyoruz. Bu sadece bir yarış değil, bir vizyondur. Bu sadece bir festival değil, bir buluşmadır. Bu sadece birkaç gün sürecek bir etkinlik değil, 365 gün yaşayan bir şehrin dünyaya açılan penceresidir. Motokros, cesaretin ve hızın sporu olduğu kadar, aynı zamanda altyapıdan organizasyona kadar büyük bir emek ve koordinasyon isteyen bir alandır. Bizler Afyonkarahisar Belediyesi olarak, bu emek zincirinin en güçlü halkası olmaktan gurur duyuyoruz. NG Afyon Motofest sayesinde konserler, sergiler, gösteriler ve atölye çalışmalarıyla her yaştan misafirimize hitap edecek dopdolu bir program sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Otellerimiz doluyor, esnafımız kazanıyor, gençlerimize iş imkanları doğuyor. Afyonkarahisar’da sosyal hayat hareketleniyor, kültürel dinamizm artıyor. Yani şehrimiz sadece 5 gün değil, 365 gün yaşanacak bir şehir haline geliyor. Cumhuriyetimizin kazanıldığı bu topraklarda, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bir belediye olarak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak projelere öncelik veriyoruz. MXGP ve Motofest gibi organizasyonlarla sporu, sanatı ve üretimi teşvik ediyor, toplumsal birlikteliği güçlendiriyoruz. Bu sebeple başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Valimize, Türkiye Motosiklet Federasyonu'na, organizasyonun her aşamasında gece gündüz çalışan belediye personelimize, katkı sunan tüm paydaşlara ve her şeyden önemlisi bu şehri vergileriyle var eden kıymetli hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Unutmayalım; Afyonkarahisar bir spor şehri, bir kültür şehri ve bir birlik şehridir. Ve buyolda emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdiden davet etmek isterim; sizleri 3-7 Eylül arasında NG Afyon Motofest’e, 6-7 Eylül'de ise MXGP Türkiye'ye bekliyoruz. Misafirperverliğimizi bir kez daha gösterecek, bu güzel şehrin ruhunu birlikte yaşayacağız. Şimdiden tüm sporculara başarılar diliyor, bu heyecana ortak olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar büyümeye, gelişmeye ve dünyaya açılmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIMIZA ŞİMDİDEN SÖZ VEREBİLİRİM"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, “7’nci yılda 8’inci kez beraber olacağız. Çok büyük heyecan içindeyim. MXGP Türkiye bugüne geldiyse bir kaç tane teşekkür etmem gerekiyor. 2‘nci yılımızdan bu yıla kadar himayelerine alan Cumhurbaşkanımıza, valilerimize, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve Afyonkarahisar halkına teşekkür ediyorum. Dünyanın en iyi parkurunu en iyi organizasyonunu dünya federasyonu ve paydaşlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu yıl çok daha iyi işler yapacağımıza şimdiden söz verebilirim. Organizasyonda emeği bulunan herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

"ŞEHRİMİZE KÜLTÜREL VE SPOR ALANINDA DESTEK OLUYORUZ"

NG Afyon Satış Müdürü Aslı İşbakan, “NG Afyon olarak, şehrimizin kültürel ve sportif değerlerini öne çıkararak bölge kalkınmasına katkı sağlamayı temel hedefimiz olarak görüyoruz. Özellikle termal turizmi destekleyen çalışmalarımızla Afyonkarahisar’ın bu alandaki potansiyelini daha da görünür kılmayı amaçlıyoruz. Bu yıl MXGP kapsamında düzenlenecek olan ve 5 gün sürecek MotoFest’e NG Afyon olarak tekrar sponsor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Festival, motor sporlarının ötesinde müzikten sanata birçok etkinlikle geniş kitlelere hitap ediyor. Biz de bu vesileyle şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN İYİ ALT YAPI VE PADOKU

“Dünyanın en iyi motokros alt yapı” ve “Dünyanın en iyi padoku” ödülüne sahip Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen sporseverleri ağırlayacak. Tüm dünyada en çok izlenen etaplardan biri olan MXGP Türkiye, bu yıl da şampiyonları belirleyecek kritik yarışlardan biri olacak.

HEDEF 500 BİN SEYİRCİ

MXGP Türkiye ile eş zamanlı olarak düzenlenecek olan ülkemizin en büyük gençlik ve spor festivali NG Afyon Motofest ile birlikte bu yılki toplam katılımın 500 bin kişiyi aşması hedefleniyor. 180 ülkede yaklaşık 3.5 milyar kişiye ulaşan yarışlar, Türkiye’nin tanıtımına milyarlarca liralık katkı sunuyor.

DÜNYA YILDIZLARI TÜRKİYE’DE YARIŞACAK

Aralarında Kawasaki, Honda, Yamaha, GASGAS, KTM, Fantic, TM, Husqvarna ve Beta gibi dev markaların fabrika takımlarının bulunduğu 25 ülkeden yaklaşık 150 elit yarışçının mücadele edeceği organizasyonda, motokrosun dünyaca ünlü yıldızları boy gösterecek.

Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, İspanya, Hollanda, İsviçre, Fransa, İngiltere, Çin veAvustralya gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona kapsamında; MXGP Türkiye, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası – MX2 Türkiye, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası – WMX Türkiye, Avrupa Motokros Şampiyonası – EMX250 Türkiye

etapları aynı hafta sonunda yapılacak.

TÜRKİYE’NİN MOTOKROS YILDIZLARI YETİŞİYOR

Geçtiğimiz yıllarda her yıl ortalama 10 Türk yarışçının katıldığı organizasyonda, bu yıl bu sayının 10’un üzerine çıkması hedefleniyor. Afyonkarahisar’da geçtiğimiz yıl kurulan MXGP Academy, genç yetenekleri uluslararası motokros sahnesine hazırlamaya devam ediyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun destekleriyle kurulan akademi, ülkemizi motokros sporcusu yetiştiren üslerden biri haline getirmiş durumda.

NG AFYON MOTOFEST, MÜZİĞİN VE MOTOSİKLETİN FESTİVALİ

Türkiye’nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliği olan NG Afyon Motofest, 3 Eylül 2025 tarihinde kapılarını açacak ve 7 Eylül’e kadar sürecek. Festival boyunca 5 gün içinde 12 konser ve 50’ye yakın etkinlik gerçekleştirilecek.

Festival Konser Programı:

3 Eylül Çarşamba: Debublüman – Zeynep Bastık

4 Eylül Perşembe: Ayna – Mela Bedel – Motive

5 Eylül Cuma: Sufle – İkilem – Semicenk

6 Eylül Cumartesi: Samida – Nilüfer

7 Eylül Pazar: Kubat – Funda Arar

TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÜKSEK KATKI

MXGP Türkiye ve NG Afyon Motofest, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin spor turizmi ve tanıtımına önemli katkılar sağlıyor. 2024’te “Dünyanın En İyi Tanıtım Yapan Etabı” ödülüne layık görülen organizasyon, ülkemizin uluslararası arenadaki marka değerini daha da artırmayı hedefliyor.