Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 13 sporcu temsil ediyor

04 Eylül 2022 Pazar, 15:28

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi biri kadın 13 Türk sporcunun temsil ettiğini, bu sayısının ilerleyen süreçte daha da artacağına inandığını söyledi.

Baysan, AA muhabirine, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nin Türkiye'nin yüz akı pisti olduğunu dile getirdi.

Afyonkarahisar'ın daha önce Avrupa Akrobasi Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını anımsatan Baysan,"En iyi pist alanında birinci seçildi. O unvanımızı kaybetmedik. Bunu korumak için sürekli figürlerimizi değiştiriyor, altyapımızı yeniliyoruz. Bu Türkiye için büyük gurur" dedi.

"SEYİRCİMİZİN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Pistin özellikle yabancı sporculardan büyük beğeni topladığını vurgulayan Baysan, şöyle konuştu:

"İki ayak, dünyada çok az olmasına rağmen talep üzerine geçen yıl Türkiye'ye verildi. Afyonkarahisar hem MXGP ile hem festivalle Türkiye'nin göz bebeği. Bu ambiyansın Afyonkarahisar'da devam etmesi gerek. Bu işi sevmeyenlerin bile buraya gelmesi, şu ortamı görmesi durumunda buradan ayrılmayacaklarına eminim. Çok keyifli bir organizasyon. Dünyada sadece 18 ülkeye nasip olan organizasyonu Afyonkarahisar'a getirdik. Bu başarının sürmesi için en büyük kriter, seyirci. O açıdan seyircimizin desteği bizim için çok önemli."

"TÜRK SPORCULARIMIZIN SAYISI HER SENE ARTIYOR"

Baysan, ilk dönemki organizasyonlarda Türkiye'yi 2-3 sporcunun temsil ettiğine işaret ederek, "Bu yıl biri kadın 13 Türk sporcusu organizasyonda bizleri temsil ediyor. Türkiye'de motosiklet sporuna olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu rakamın ilerleyen zamanlarda 30-40'lara çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.