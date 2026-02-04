N'Golo Kante kimdir? Fenerbahçe'nin yeni süper yıldızı N'Golo Kante kaç yaşında? N'Golo Kante hangi takımlarda oynadı?

Dünya basınında da büyük yer alan Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi Sarı Lacivertli futbolseverlerin de ilgi konusu oldu. Peki, N'Golo Kante kimdir? Fenerbahçe'nin yeni yıldızı N'Golo Kante hangi takımlarda oynadı? N'Golo Kante kaç yaşında?

N'GOLO KANTE KİMDİR?

N'Golo Kanté, 29 Mart 1991 yılında Paris'te dünyaya geldi. Kante, Fransız millî futbolcudur. Süper lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. 2016 ve 2017 yıllarında Premier League şampiyonluğunu sırasıyla Leicester City ve Chelsea ile kazandı bunu iki farklı takımda art arda yapan ilk oyuncu oldu.

N'GOLO KANTE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Paris'te doğan Kanté, kariyerine JS Suresnes takımında başladı ve orada 11 yıl geçirdi. 2010 yılında Boulogne takımına transfer oldu ve kariyerindeki ilk maçına; 18 Mayıs 2012 tarihinde, küme düşmeyi garantiledikleri Ligue 2'nin son haftasında oynanan ve 2-1 kaybettikleri Monaco maçında, Virgile Reset'in yerine oyuna girerek çıktı ve son 11 dakika forma giydi.

Kanté, 2013 yılında Ligue 2 takımlarından Caen'e transfer oldu ve ilk sezonunda bütün maçlarda forma giydi. Bu istikrarıyla, takımının Ligue 1'e yükselmesinde önemli pay sahiplerinden biri oldu.

Kanté, 3 Ağustos 2015 tarihinde; Premier League takımlarından Leicester City'ye 8 milyon € karşılığında transfer oldu ve 4 yıllık sözleşme imzaladı. Leicester forması altındaki ilk maçına; 8 Ağustos 2015 tarihinde, 4-2 kazandıkları Sunderland karşısında çıkarken, ilk golünü ise; 7 Kasım 2015 tarihinde, 2-1 kazandıkları Watford maçında attı.

Leicester'da ve Fransa'da etkileyici bir performans gösteren Kanté, 16 Temmuz 2016 tarihinde; bir diğer Premier League takımı olan Chelsea'ye 32 milyon £ karşılığında transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kanté, Haziran 2023'te El-İttihad kulübüyle anlaştı. Burada 2.5 sezon geçiren Kante, El-İttihad formasıyla toplam 107 maça çıktı ve 10 gol ve 11 asist kaydetti.

N'GOLO KANTE'NİN MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE DÜNYA KUPASI

Kökeni Mali olan Kanté, 2015 Afrika Uluslar Kupası için Mali millî takımdan davet aldı ama Kanté, Fransa millî takımdan davet beklediği için bunu reddetti. Mali, Ocak 2016'da bir kez daha millî davet gönderse de, Kanté bunu da reddetti ve bundan sonra Fransa için mücadele edeceğini açıkladı.

Kanté, 17 Mart 2016 tarihinde, Hollanda ile Rusya maçları için ilk defa Fransa millî takım kadrosuna çağrıldı. Millî formayı ilk kez; 25 Mart'ta, Amsterdam ArenA'da 3-2 kazandıkları Hollanda maçına giydi ve o maçta Lassana Diarra'nın yerine oyuna girdi.

Ülkesinde düzenlenecek olan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası için millî takım kadrosuna dahil edilen Kanté, turnuvadaki ilk maçına; 10 Haziran'da, turnuvanın açılış maçı olan Romanya maçında çıktı ve o maçta Dimitri Payet'in galibiyet golünde asist yaparak maçın 2-1 Fransa lehine bitmesini sağlayanlardan biri oldu.