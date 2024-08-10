Nafia Kuş Aydın'dan bronz madalya

Yayınlanma: 10.08.2024 - 22:58

Güncelleme: 10.08.2024 - 23:00

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar tekvando +67 kiloda mücadele eden sporcumuz Nafia Kuş Aydın, bronz madalya maçında Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı 2-1 yendi ve madalyanın sahibi oldu.

Nafia'nın madalyasıyla tekvandodaki olimpiyat madalyası kazanma serimiz Paris'te de devam etti.

PARIS'TE 8. MADALYAMIZ

Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Atıcılık 10 Metre Karışık Takımımız gümüş madalya, Okçuluk Erkekler Takımı, Esra Yıldız Kahraman, Buse Çavuşoğlu Tosun ve Taha Akgül bronz madalya kazanmıştı.