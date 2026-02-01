Cumhuriyet Gazetesi Logo
Namağlup serisini sürdürdü... Fenerbahçe Opet, derbide Galatasaray'ı devirdi!

Namağlup serisini sürdürdü... Fenerbahçe Opet, derbide Galatasaray'ı devirdi!

1.02.2026 19:54:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Namağlup serisini sürdürdü... Fenerbahçe Opet, derbide Galatasaray'ı devirdi!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-70 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-70 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 16'da 16 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki sarı-kırmızılı ekip ise 3. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın başında iki takım da 3 sayılık basketler buldu. Fenerbahçe Opet'in top kayıplarını iyi değerlendiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, 4. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 8-16. Pota altından art arda bulduğu sayılarla toparlanan sarı-lacivertli ekip, 6. dakikada skoru lehine çevirdi: 19-18. Sarı-kırmızılılar, 3 sayı çizgisinin gerisinden 5 kez isabet sağladığı ilk periyodu 25-23 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 12. dakikada skoru 23-31'e getirdi. Sarı-kırmızılılara 10-0'lık seriyle karşılık veren Fenerbahçe, 18. dakikada öne geçti: 33-31. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-36 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste top kayıpları yaşayan Galatasaray karşısında Alperi Onar'ın 3 sayılık basketiyle 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 52-42. Çabuk toparlanarak 8-0'lık seri elde eden sarı-kırmızılı takım, 27. dakikada farkı 2'ye indirdi: 52-50. Fenerbahçe Opet, üçüncü çeyreği 59-54 önde bitirdi.

Fenerbahçe, dördüncü ve son periyodun başında farkı yeniden çift hanelere (64-54) çıkardı. Sarı-lacivertlilerin üstün götürdüğü bu çeyrekte Kuier ile skor üreten Galatasaray, Johannes'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 39. dakikada farkı 3'e indirdi: 73-70. Sarı-kırmızılılar, bitime 10 saniye kala Derin Erdoğan ile skoru dengeleme fırsatını değerlendiremedi ve Fenerbahçe Opet, son saniyelerde serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle derbiyi 75-70 kazandı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerjin

Hakemler: Orkun Yurttaş, Aydın Karaçam, Ali Rıza Pinat

Fenerbahçe Opet: Olcay Çakır Turgut 13, Williams 7, McBride 12, McCowan 8, Meesseman 11, Sevgi Uzun 2, Alperi Onar 9, Rupert 10, Allemand 3, Meltem Avcı Yılmaz

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 5, Ayşe Cora Yamaner 2, Johannes 16, Kuier 28, Juhasz 8, Williams 6, Oblak 3, Gökşen Fitik 2, Sehernaz Çidal, Elif Bayram

1. Periyot: 23-25

Devre: 37-36

3. Periyot: 59-54

İlgili Konular: #fenerbahçe opet #Galatasaray Çağdaş Faktoring #Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Galatasaray'a set vermedi... File derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana!
Galatasaray'a set vermedi... File derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana! Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında derbide Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Medicana yeni transferini resmen açıkladı!
Fenerbahçe Medicana yeni transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Dicle Nur Babat'ı transfer ettiğini açıkladı.
Lookman sonrası Fenerbahçe'de gündeme geldi... Domenico Tedesco'dan Romelu Lukaku kararı!
Lookman sonrası Fenerbahçe'de gündeme geldi... Domenico Tedesco'dan Romelu Lukaku kararı! Ademola Lookman'ın İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'le anlaşmasının ardından Romelu Lukaku yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, deneyimli golcü için kararı verdi.