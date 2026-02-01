Lookman sonrası Fenerbahçe'de gündeme geldi... Domenico Tedesco'dan Romelu Lukaku kararı!

Trendyol Süper Lig'de ara transferde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Ademola Lookman'la anlaşma sağlayamadı.

Lookman, Atletico Madrid'e imza atmaya hazırlanırken Napoli'nin golcüsü Romelu Lukaku Fenerbahçe'ye önerildi. TRT Spor'da yer alan habere göre Lookman transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle sarı-lacivertliler Lukaku'yu Dünya Kupası öncesinde kiralama formülünü gündemine aldı.

Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Lukaku'nun sakatlık dönüş sürecinde olduğu için bu transferi veto ettiği belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle Romelu Lukaku bu sezon Napoli'de sadece 20 dakika süre aldı ve 3 maçta forma giydi. 32 yaşındaki golcünün Napoli'yle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kariyerinde daha önce Lierse, Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter ve Roma'da forma giyen Lukaku, 2024'te Napoli'ye imza atmıştı.