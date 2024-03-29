Namık Kemal Aydın: "Süper Kupa kirli, oynamayın"

Yayınlanma: 29.03.2024 - 18:51

Güncelleme: 29.03.2024 - 18:52

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Namık Kemal Aydın, Süper Kupa maçı için çarpıcı açıklamalar yaptı.

Namık Kemal Aydın yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe kuvvetli bir kadro kurarak şampiyonlukta iddialı olduğunu ortaya koydu ve rakiplerine göz dağı verdi. Rakipler nasıl mani oluruz diye şer odaklarını devreye soktular ve Fenerbahçe'nin önüne set kurmaya çalıştılar. Biraz daha ileriye giderek Trabzon'daki olayları yaptılar." dedi.

"SÜPER KUPA KİRLENMİŞTİR"

Aydın, Süper Kupa ile ilgili ise, "Şer odakları bu sefer de Olympiakos ile oynayacağımız maç öncesi olan 7 Nisan'a Süper Kupa maçını koydular. Süper Kupa çok önemli değil. Bu mayısta da oynanır. Fenerbahçe 3 günde bir maç yapıyor. Bu bir linç kampanyasıdır. Bu Süper Kupa'yı oynamayın. Bu Süper Kupa lanetlenmiş, kirlenmiştir! Bunu kazansak bile şerefli kupalarımızın yanına koymayın. Bu Süper Kupa'yı oynamayın sayın başkan!" ifadelerini kullandı.