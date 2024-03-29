Namık Kemal Aydın: "Süper Kupa kirli, oynamayın"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Namık Kemal Aydın, Süper Kupa maçı için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 18:51
Namık Kemal Aydın:
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Namık Kemal Aydın, Süper Kupa maçı için çarpıcı açıklamalar yaptı.

Namık Kemal Aydın yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe kuvvetli bir kadro kurarak şampiyonlukta iddialı olduğunu ortaya koydu ve rakiplerine göz dağı verdi. Rakipler nasıl mani oluruz diye şer odaklarını devreye soktular ve Fenerbahçe'nin önüne set kurmaya çalıştılar. Biraz daha ileriye giderek Trabzon'daki olayları yaptılar." dedi.

"SÜPER KUPA KİRLENMİŞTİR"

Aydın, Süper Kupa ile ilgili ise, "Şer odakları bu sefer de Olympiakos ile oynayacağımız maç öncesi olan 7 Nisan'a Süper Kupa maçını koydular. Süper Kupa çok önemli değil. Bu mayısta da oynanır. Fenerbahçe 3 günde bir maç yapıyor. Bu bir linç kampanyasıdır. Bu Süper Kupa'yı oynamayın. Bu Süper Kupa lanetlenmiş, kirlenmiştir! Bunu kazansak bile şerefli kupalarımızın yanına koymayın. Bu Süper Kupa'yı oynamayın sayın başkan!" ifadelerini kullandı.


fenerbahçe haberleri Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu haberleri Namık Kemal Aydın haberleri Süper Kupa haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Konyaspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: 'Şampiyonu belirlemenin bir gücü...'

Konyaspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: 'Şampiyonu belirlemenin bir gücü...'
Elazığ’da anaokulu öğrencilerinin yemeğini kız meslek liseliler hazırlıyor

Elazığ’da anaokulu öğrencilerinin yemeğini kız meslek liseliler hazırlıyor
Emekli olan Yıldız Tilbe'den 'maaş' isyanı!

Emekli olan Yıldız Tilbe'den 'maaş' isyanı!
Survivor Yunus Emre’nin eşi Beria’dan ‘boşanıyorlar’ iddialarına yanıt!

Survivor Yunus Emre’nin eşi Beria’dan ‘boşanıyorlar’ iddialarına yanıt!
Joao Pedro'dan transfer itirafı: 'Çok acı çektim'

Joao Pedro'dan transfer itirafı: 'Çok acı çektim'
Şarkıcı Kurtuluş Kuş’tan kötü haber

Şarkıcı Kurtuluş Kuş’tan kötü haber
Son Dakika... MEB duyurdu: 1 Nisan'da okullar tatil!

Son Dakika... MEB duyurdu: 1 Nisan'da okullar tatil!
Korkunç kaza: Kocaeli’de 1 yaşındaki çocuk 3. katın balkonundan düştü!

Korkunç kaza: Kocaeli’de 1 yaşındaki çocuk 3. katın balkonundan düştü!