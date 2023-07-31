Nantes, Lamine Diack'ı açıkladı!
Nantes, MKE Ankaragücü'nden Lamine Diack'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Ankaragücü'nden Lamine Diack transferini açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandığı belirtildi.
Diack ise imzasının ardından, "Burada, Nantes'ta olmak beni gerçekten mutlu ediyor. Ligue 1'de oynamak çocukluk hayalimdi. Afrika'dan gelen her oyuncu bir gün burada oynamanın hayalini kurarr. Şimdi takımı keşfetmek ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
MKE Ankaragücü'nde geçen sezon 32 maçta sahaya çıkan Diack, 3 kez gol sevinci yaşamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK açıkladı: Çift maaş alma imkanı
- İBB adayını açıkladı
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- İşte Cumhur İttifakı'nın İzmir planı
- AB'den İsmailağacıları üzecek karar
- Real Madrid'in Arda Güler planı
- O şehir hastanesi açılmadan tartışma yarattı
- Akaryakıta yeni zam geliyor
- Akbelen'deki kelepçe katile takılmadı
- MasterChef Türkiye'de elemelerde bir ilk yaşandı