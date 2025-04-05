Nantes, Nice'i deplasmanda devirdi!
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Nantes, Nice'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Nice ile Nantes karşı karşıya geldi.
Alliamz Rivieira'da oynanan maçta Nantes, Nice'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Nantes'ın golleri 11. dakikada Douglas Gomes ve 38. dakikada Mathiss Abline'den geldi.
Nice'in tek golünü ise 14. dakikada Ali Abdi attı.
LİGDE SON DURUM
Bu sonuçla birlikte Nantes, ligde çıktığı son 10 maçında 4. galibiyetini elde etti (5M 1B) ve 30 puanla 13. sırada yer aldı.
Ev sahibi Nice'in Ligue 1'deki galiibyet hasreti 4 maça çıktı(3M 1B) ve 47 puanla 4. sırada kaldı.
Etiketler: #Nantes #nice #Fransa Ligue 1
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