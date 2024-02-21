Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Francesco Calzona'nın ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.
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NAPOLİ - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
NAPOLİ - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta Antwerp deplasmanından 3-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Napoli ise kendi sahasında ağırladığı Braga'yı 2-0 mağlup etmişti.
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