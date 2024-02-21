Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:39
Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Francesco Calzona'nın ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.

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NAPOLİ - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

NAPOLİ - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta Antwerp deplasmanından 3-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Napoli ise kendi sahasında ağırladığı Braga'yı 2-0 mağlup etmişti.


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