Sparta Prag - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag mücadelesini yönetecek hakem duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:56
Sparta Prag - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçını yönetecek hakem açıklandı.

22 Şubat Perşembe günü oynanacak olan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

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Anthony Taylor

Anthony Taylor'ın yönettiği Türk takımlarının maçları şu şekilde:

23 Ağustos 2023

Molde 2-3 Galatasaray

20 Şubat 2020

Sporting Lizbon 3-1 Başakşehir

14 Kasım 2019

Türkiye 0-0 İzlanda

13 Eylül 2017

Porto 1-3 Beşiktaş

15 Ekim 2013

Türkiye U21 1-0 Polonya U21


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