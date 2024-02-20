Sparta Prag - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag mücadelesini yönetecek hakem duyuruldu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçını yönetecek hakem açıklandı.
22 Şubat Perşembe günü oynanacak olan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.
Göz Atın
Anthony Taylor
Anthony Taylor'ın yönettiği Türk takımlarının maçları şu şekilde:
23 Ağustos 2023
Molde 2-3 Galatasaray
20 Şubat 2020
Sporting Lizbon 3-1 Başakşehir
14 Kasım 2019
Türkiye 0-0 İzlanda
13 Eylül 2017
Porto 1-3 Beşiktaş
15 Ekim 2013
Türkiye U21 1-0 Polonya U21
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