Sparta Prag hazırlıkları devam ediyor: Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye sürpriz!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında perşembe günü deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda antrenman öncesi Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin doğum günü kutlandı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Geniş alanda top kapma çalışmasıyla süren idman, topa sahip olma çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
İCARDİ'YE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Sarı-kırmızılı takım, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Sparta Prag karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Antrenman öncesinde sarı-kırmızılı takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin doğum günü kutlandı. Teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları pasta kesip, 19 Şubat'ta doğan Icardi'yi tebrik etti.
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