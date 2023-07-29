Napoli, Hatayspor karşısında rahat kazandı

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında karşılaştığı Napoli'ye 4-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 22:38
Napoli, Hatayspor karşısında rahat kazandı
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Sezon hazırlıklarına İtalya'da devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında Napoli'ye 4-0 mağlup oldu.

Teofilo Patini Stadı'nda oynanan maçta Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin gollerini 23 ve 27. dakikalarda Victor Osimhen, 64 ve 70. dakikalarda da Giovanni Simeone attı.


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