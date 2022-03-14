Napoli, Igor Tudor'un serisine son verdi
Napoli, 4 maçtır yenilmeyen Verona'yı deplasmanda Osimhen'in golleriyle mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Hellas Verona ile Napoli karşı karşıya geldi. Stadio Marc'Antonio Bentegodi'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 2-1'lik skorla kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 14 ve 71. dakikalarda Victor Osimhen attı. Verona'nın golü 77. dakikada Davide Faraoni attı.
Igor Tudor'un çalıştırdığı Verona'da Federico Ceccherini, 83. dakikada çift sarı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Napoli, deplasmandaki namağlup serisini 8 maça yükseltti ve 60 puana yükselerek lider Milan'ı 3 puan geriden takibini sürdürdü. Verona'nın ise 4 maçlık namağlup serisi sona erdi ve 41 puanda kaldı.
Verona, gelecek hafta Empoli'ye konuk olacak. Napoli ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.
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