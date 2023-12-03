Napoli - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 14. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Walter Mazzarri'nin ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.
NAPOLİ - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armanda Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
NAPOLİ - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligde oynadığı son maçta Juventus deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Napoli ise deplasmanda karşılaştığı Atalanta'yı 2-1 mağlup etmişti.
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