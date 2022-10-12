Napoli Şampiyonlar Ligi'nde turu cebine koydu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli, sahasında Ajax'ı 4-2 mağlup etti. İtalyan ekibi, bu galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Napoli, sahasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı Napoli, 4-2'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Hirving Lozano, 16. dakikada Giacomo Raspadori, 62. dakikada penaltıdan Khvicka Kvaratskhelia ve 90. dakikada Victor Osimhen attı. Ajax'ın golleri ise 49. dakikada Davy Klaassen ve 83. dakikada penaltıdan Steven Bergwijn'den geldi.
Napoli'de Kim Min Jae, 90 dakika sahada kaldı. Elif Elmas, 77. dakikada oyuna girdi.
Bu sonucun ardından Napoli, gruptaki puanını 12'ye yükseltti ve Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmayı garantiledi. Ajax ise 3 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Napoli, sahasında Rangers ile karşılaşacak. Ajax sahasında Liverpool'u ağırlayacak.
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