Napoli, turu Almanya'da aldı gibi!

Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Eintracht Frankfurt'u Almanya'da 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 08:12
Napoli, turu Almanya'da aldı gibi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile Napoli karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 2-0'lık skorla kazandı.

Napoli, 36. dakikada Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı ancak 40. dakikada Victor Osimhen'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Frankfurt'un Fransız yıldızı Randall Kolo Muani, 58. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Giovanni Di Lorenzo'nun 65. dakikadaki golü skoru belirledi.

Bu sonuçla Napoli, çeyrek final yolunda büyük bir avantaj sağladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 15 Mart günü İtalya'da oynanacak.


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