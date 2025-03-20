Napoli'den Dries Mertens'e büyük onur!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 19:04

Güncelleme: 20.03.2025 - 19:04

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Napoli Belediyesi tarafından onurlandırılacak. Napoli, 6 Haziran'da Dries Mertens'e fahri vatandaşlık verecek.

"HARİKA BİR GEÇMİŞİ VAR"

Mertens'e fahri vatandaşlık verilmesi kararı Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi tarafından 3 yıl önce verilmişti ancak organizasyon sürekli ertelendi. Mertens'e fahri vatandaşlık verilmesi için destekçilerden biri olan Napoli Meclis Üyesi Salvatore Flocco, "Karar çok eski ama nihayet doğru zamanı bulduk. Mertens'in Napoli ile harika bir geçmişi var." dedi. Yine kararın destekçilerinden biri olan Nino Simeone de, "Napoli'nin tüm zamanlarının en çok atan oyuncusunun takdir edilmesi şarttı." diye konuştu.

Mertens ise yaptığı açıklamada, "Belçika'da doğdum, şu anda Türkiye'de yaşıyorum ama kendimi Napolili hissediyorum." diye konuştu.

İTALYA'DA NE YAPTI?

2013-2022 yılları arasında Napoli forması giyen Mertens, İtalyan ekibinde çıktığı 397 maçta 148 gol attı ve 90 asist yaptı. Mertens, 148 golüyle Napoli tarihinin en çok gol atan futbolcusu konumunda yer alıyor.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 37 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile de 126 maça çıktı ve 24 gol, 41 asistlik performans ortaya koydu.