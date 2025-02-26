Napoli'den resmi Victor Osimhen açıklaması! 'Çözüm bulmak için çalışıyoruz'
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Victor Osimhen'in geleceğine dair bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in geleceğine dair gelişmeler devam ediyor.
Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Osimhen'i satışı konusunda bir çözüm aradıklarını ifade ederek, "Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru. Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.
Öte yandan Manchester United taraftarı olan bir sosyal medya ünlüsü, Victor Osimhen'i Manchester United'a transfer olması için ikna ettiğine dair bir gönderi paylaştı.
Victor Osimhen ile şakalaştığı görülen "Trey" isimli kullanıcı, yaptığı paylaşımda, "POV: Victor Osimhen'i Man United'a imza atmaya ikna ettin." ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 95 BİTTİ"
Öte yandan Nijerya basınından Anthony Nlebem ise Victor Osimhen'in Manchester United'a transferi için hemen hemen her şeyin hazır olduğunu ve transferin 'yüzde 95' oranında bittiğini öne sürdü.
İngiliz basınından Daily Star'ın haberine göre ise gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, Rasmus Höjlund ve Joshua Zirkzee ile hedeflerine ulaşamayacağını düşündüğü için Victor Osimhen'in transfer edilmesini istedi.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 maçta 20 gol atma başarısı gösterdi.
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